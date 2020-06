Di Maio vola a Parigi, focus sul petrolio libico

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - In un'intensa settimana diplomatica sul dossier libico, che ha visto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in missione a Tripoli e subito dopo il premier Fayez al Sarraj dal premier Giuseppe Conte a Roma, il capo della Farnesina vola domani a Parigi per affrontare il tema con il collega Jean-Yves Le Drian, nel tentativo di sbloccare insieme alla Francia la produzione e l'export di petrolio dalla Libia bloccate a gennaio dal generale della Cirenaica Khalifa Haftar.

"E' un nodo cruciale, perché così viene affamata la popolazione libica e non possiamo permetterlo", ha detto di Maio in queste ore ai suoi, ritenendo la questione "prioritaria".

Si tratta del secondo incontro con l'omologo francese in poche settimane. (ANSA).