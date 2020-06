Von der Leyen, approvare Recovery entro pausa estiva

"È importante che finiamo entro la pausa estiva". Lo dice la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, in un'intervista all'Handelsblatt, a proposito del negoziato sul Recovery Fund. Se di fronte alle divergenze attuali al vertice di metà luglio non si arriverà a una intesa ne servirà un altro: "o riusciamo al primo o avremo bisogno di un secondo, ad ogni modo dobbiamo lavorarci fino al punto che il pacchetto venga avviato. Non possiamo permetterci una pausa estiva fino a quel momento", afferma. "L'Europa ha bisogno di questo pacchetto con urgenza, dal momento che si trova nella peggior crisi economica dalla seconda guerra mondiale".

"Abbiamo scelto a buon ragione che il piano di ripresa preveda due terzi dei sovvenzioni e un terzo di prestiti. Il pacchetto congiunturale deve rendere i paesi europei più resistenti, e proprio quelli più indebitati", dice la presidente della Commissione. "Non possiamo accollare a nessun Paese sempre più debiti e in modo illimitato, altrimenti il peso sempre più elevato dei tassi corre il rischio di soffocarli", aggiunge. "Si tratta di promuovere il benessere dell'Europa", conclude.