Coronavirus:isola di Cos ospiterà 170 medici tedeschi gratis

(ANSA-AFP) - ATENE, 28 GIU - L'isola greca di Cos ospiterà 170 medici tedeschi gratis da lunedì, a due giorni dalla riapertura ufficiale degli aeroporti regionali della Grecia ai voli commerciali. Lo ha annunciato il ministero del Turismo sottolineando che il gesto vuole essere un ringraziamento "per il contributo dei dottori alla lotta contro il coronavirus in Germania".

La Grecia è stato uno dei Paesi europei meno colpiti dalla pandemia di Covid-19 con solo 200 vittime. Ma essendo il turismo una delle principali risorse economiche del Paese, il governo ha avviato una campagna per rassicurare potenziali turisti.

Centinaia di test saranno effettuati ogni giorno negli aeroporti regionali e sulle isole e i visitatori dovranno compilare dei moduli dove specificano l'indirizzo del loro soggiorno almeno 48 ore prima di arrivare in Grecia, secondo quanto annunciato dalla protezione civile. Inoltre circa 80 alberghi in tutto il Paese sono stati 'riservati' per ospitare eventuali pazienti Covid-19.

(ANSA-AFP).