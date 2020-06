Vaccini: Oms, lavorare insieme con spirito di solidarietà

(ANSA) - BRUXELLES, 27 GIU - "Il mondo deve accelerare per trovare strumenti come i vaccini contro il coronavirus" in modo che "siano accessibili per tutti e per i più vulnerabili". Lo ha detto il direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus, intervenendo in videoconferenza alla maratona per la raccolta fondi, chiedendo di "lavorare insieme con uno spirito di solidarietà".

(ANSA).