Vaccini: Merkel, dalla Germania altri 383 milioni di euro

(ANSA) - BRUXELLES, 27 GIU - "I vaccini, i test e le terapie devono essere disponibili, e a prezzi accessibili per tutti, abbiamo fatto progressi ma ancora non abbiamo raggiunto l'obiettivo, dobbiamo rafforzare lo sforzo globale. La Germania mette a disposizione altri 383 milioni di euro". Così la cancelliera tedesca Angela Merkel all'evento sulla raccolta fondi per il vaccino, i test ed i trattamenti contro il coronavirus. (ANSA).