Grecia: prima moschea di Atene aprirà in autunno

(ANSA-AFP) - ATENE, 27 GIU - La prima moschea ufficiale di Atene dall'indipendenza della Grecia aprirà alla fine dell'autunno dopo 10 anni di lavori che sono stati ulteriormente ritardati dalla pandemia di coronavirus. Lo ha annunciato il ministero dell'Istruzione e degli Affari religiosi greco.

Secondo un'altra fonte del governo, la data più realistica è fine ottobre "se non ci sarà un nuovo lockdown".

Atene è l'unica capitale europea a non avere ancora una moschea ufficiale. Il progetto, lanciato nel 2007, s'è scontrato subito con una forte opposizione da parte della chiesa ortodossa, molto potente in Grecia, e con il sentimento nazionalista anti-Turchia.

La nuova moschea potrà accogliere circa 350 persone e si trova nell'ex quartiere industriale di Elaionas. Sono circa 250.000 i musulmani che vivono ad Atene. (ANSA-AFP).