Coronavirus: Sanchez, dalla Spagna 10 milioni di euro

(ANSA) - BRUXELLES, 27 GIU - "Ribadiamo il nostro impegno a #GlobalGoalUnite. La Spagna contribuirà con 10 milioni di euro al Agriculture and Food Security Program (Gafsp) per garantire cibo nei paesi colpiti dalla pandemia. Agiamo insieme in modo che la crisi del Covid-19 non provochi una crisi dei diritti umani". Così su Twitter il premier spagnolo Pedro Sanchez che ha partecipato alla maratona per la raccolta fondi per vaccini, test e terapie contro il coronavirus. (ANSA).