Coronavirus: Polonia si prepara a presidenziali, con cautela

(ANSA) - VARSAVIA, 26 GIU - Mentre la Polonia si prepara alle elezioni del presidente domenica prossima, quando il sindaco di Varsavia Trzaskowski sfiderà l'uscente Andrej Duda, la pandemia non demorde. In due comuni, dove la situazione è più preoccupante, il voto potrà tenersi soltanto per corrispondenza.

Stando agli ultimi aggiornamenti, soltanto oggi il ministero della sanità ha registrato 285 nuovi contagiati (ieri erano stati 298) e 17 nuovi decessi (ieri 16). Il numero totale dei positivi dall'inizio della pandemia, nel paese, è 33.395, le vittime sono state 14.129. La Commissione nazionale elettorale, dietro raccomandazione del ministro della Sanità, ha deciso che in due comuni (sui complessivi 2500 comuni) a causa del virus il voto si svolgerà esclusivamente per corrispondenza; iIn tutti gli altri possibile invece scegliere se recarsi al seggio o votare per lettera.

Le autorità sanitarie del paese hanno sottolineato che ai seggi devono essere rigorosamente rispettate le regole del distanziamento e dell'igiene. Inoltre vige l'obbligo dell'uso delle mascherine e si consiglia di usare i guanti e portarsi una penna da casa. I 27mila seggi apriranno domenica prossima alle 7 di mattina, per chiudere alle ore 21. L'eventuale (e molto porbabile) secondo turno delle elezioni avrà luogo il 12 luglio.

I polacchi possono votare anche all'estero, in Italia esclusivamente per corrispondenza. (ANSA).