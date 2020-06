Coronavirus: 40% clienti resort in Austria ha anticorpi

(ANSA) - ROMA, 26 GIU - Circa il 40% dei clienti del resort sciistico di Ischgl, in Austria, ha gli anticorpi contro il coronavirus. Lo sostengono i ricercatori dell'università di Innsbruck, secondo quanto riportato dal Guardian. La popolare località è considerata da molti come il primo epicentro della pandemia in Europa dalla quale molti turisti hanno portato il Covid-19 in Germania, Gran Bretagna, Danimarca, Belgio, Olanda e persino Brasile ed Israele.

I ricercatori hanno sottoposto al test del coronavirus l'80% dei turisti che si trovavano nel resort austriaco, 1.259 adulti e 214 bambini. Di questi, il 42,5% ha sviluppato gli anticorpi, quindi ha avuto o entrato in contatto con il Covid-19. Si tratta, ha spiegato il direttore dell'istituto di virologia dell'università Dorothee von Laer, del più alto livello di infezione al mondo finora. Delle persone contagiate, solo il 15% ha avuto sintomi, il che vuol dire che l'85% è stato infettato senza accorgersene. (ANSA).