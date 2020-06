Russia: aprono i seggi per il referendum sulla Costituzione

(ANSA) - MOSCA, 25 GIU - Oggi in Russia si sono aperte le urne, a livello nazionale, per il referendum sulla riforma della Costituzione: uno degli emendamenti potrebbe dare al presidente Vladimir Putin, eletto per la prima volta nel 2000, l'opportunità di rimanere in carica fino al 2036. La votazione sul pacchetto di emendamenti - sì o no secco - si svolgerà fino a mercoledì primo luglio, dichiarato da Putin festa nazionale per consentire ai russi di recarsi ai seggi elettorali nell'arco di tutta la giornata.

A Mosca e a Nizhni Novgorod è stato disposto anche il voto online, per ridurre la necessità di recarsi ai seggi - comunque presenti - e di conseguenza il rischio contagio. Nella capitale, stando alle autorità, oltre 1 milione di persone si sono iscritte al voto online. Ma le opposizioni, Alexey Navalny in testa, hanno bollato l'e-voto come "una truffa" per falsificare il risultato del referendum. (ANSA).