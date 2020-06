Coronavirus: Spagna, 3 nuovi decessi nelle ultime 24 ore

(ANSA) - ROMA, 25 GIU - Il Ministero della Salute spagnolo ha notificato tre nuovi decessi e 157 nuovi contagi nelle ultime 24 ore. Il numero totale di decessi in Spagna arriva quindi a 28.330 (undici negli ultimi 7 giorni) e quello delle infezioni a 247.486 (1.760 nell'ultima settimana).

Delle 157 nuove infezioni, 47 sono state segnalate in Aragona, 39 a Madrid, 32 in Andalusia e 11 in Catalogna. (ANSA).