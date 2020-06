Macron lunedì in visita in Germania da Merkel

(ANSA-AFP) - PARIGI, 24 GIU - Il presidente francese Emmanuel Macron sarà in Germania lunedì per parlare con Angela Merkel, nel loro primo incontro dall'inizio della crisi del coronavirus e prima che la Germania assuma la presidenza di turno dell'Unione Europea. Lo ha reso noto l'Eliseo.

Macron sarà ricevuto nel Castello di Meseberg, residenza ufficiale del governo tedesco a circa 70 km da Berlino per un colloquio, seguito da una conferenza stampa e una cena di lavoro. (ANSA-AFP).