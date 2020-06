Jourova, nella Ue non c'è spazio per il razzismo

(ANSA) - BRUXELLES, 24 GIU - "Alla riunione del collegio dei commissari abbiamo avuto un dibattito strutturato sul razzismo: voglio essere molto chiara, nella nostra Unione non c'è spazio per nessuna forma di razzismo e discriminazione, dobbiamo lavorare duro per affrontare le ineguaglianze che esistono".

Così la vicepresidente della Commissione Ue per la Trasparenza ed i Valori, Vera Jourova, precisando che "nella Ue abbiamo un forte quadro giuridico".

Jourova ha precisato che il "collegio ha notato che il razzismo esiste in Europa e dobbiamo fare di più". (ANSA).