Coronavirus: Turchia, 7 mila multe in 48 ore per mascherine

(ANSA) - ISTANBUL, 24 GIU - Nei primi due giorni dall'entrata in vigore in molte città della Turchia dell'obbligo di indossare la mascherina anche negli spazi aperti nell'ambito della lotta al Covid-19, le autorità di controllo hanno multato 7.017 persone. Lo ha reso noto il ministero dell'Interno di Ankara.

L'obbligo delle mascherine in tutti i luoghi pubblici è stato introdotto in 62 province, tra cui Istanbul, dopo i nuovi aumenti dei casi di coronavirus negli ultimi giorni. Nel resto del Paese è comunque obbligatorio negli spazi pubblici chiusi.

La sanzione imposta è di 900 lire turche (circa 115 euro). I casi registrati nel Paese sono oltre 190 mila e le vittime più di 5 mila, mentre i guariti ammontano a 162 mila. (ANSA).