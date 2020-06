Coronavirus: Johnson accorcia distanza 2 mt, apre pub da 4/7

(ANSA) - LONDRA, 23 GIU - Riapertura di cinema e musei e riduzione della distanza interpersonale raccomandata da 2 metri e a un metro in modo da consentire un riavvio gestibile anche a numerosi hotel, b&b, ristoranti e pub. Sono queste le misure che Boris Johnson si appresta a formalizzare a partire dal 4 luglio come tappa cruciale del percorso verso la fase 2 dell'emergenza coronavirus nel Regno Unito, come anticipa stamattina la Bbc.

Si tratta di misure che il premier Tory aveva già evocato nelle settimane scorse e che può ora confermare ufficialmente sullo sfondo della stabilizzazione della tendenza al calo di contagi e morti dopo le pesanti settimane che hanno portato il Regno ad avere il bilancio di vittime peggiore d'Europa in cifra assoluta. Nonché grazie all'ok alla revisione del distanziamento sociale seguita ieri alla valutazione dei consulenti scientifici del Sage.

Il nuovo alleggerimento varrà dal 4 luglio per l'Inghilterra, mentre in Scozia, Galles e Irlanda del Nord la modifica del lockdown è competenza dei governi locali, in forza della devolution, con tappe parzialmente differenziate. (ANSA).