Ue: Macron martedì in Olanda vede Rutte

(ANSA) - PARIGI, 22 GIU - Emmanuel Macron sarà martedì in Olanda per incontrare il primo ministro Mark Rutte e parlare con lui del piano di rilancio dell'Unione europea per il post-coronavirus, sul quale ci sono forti resistenze olandesi.

Il presidente francese è atteso a L'Aja a fine pomeriggio per un incontro seguito da una cena di lavoro con Rutte, secondo quanto riferisce l'Eliseo. "Questa visita - fa sapere la presidenza - fa parte della serie di numerosi contatti e consultazioni fra il presidente e i suoi partner per preparare la risposta europea alla crisi".

L'Olanda, con Austria, Svezia e Danimarca, fa parte dei Paesi che più fanno resistenza al progetto di piano Ue, per ora fissato a 750 miliardi di euro, che andrà a sostenere soprattutto le economie dei Paesi del sud Europa più colpite dalla crisi del Covid-19. (ANSA).