Ue: Maas ,si esce più forti da crisi senza vecchie divisioni

"Se riusciremo a superare le vecchie divisioni, se costruiremo la coesione e la solidarietà delle ultime settimane, allora l'Europa potrà uscire più forte dalla crisi": lo ha detto il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas prima di partire per Roma al quotidiano Rheinische Post.

"Nessun paese ce la farà a rilanciarsi se il proprio vicino non esce dalla crisi, se la domanda si incrina, se le catene di valore si interrompono" ha proseguito il ministro tedesco.

Questo è il compito che si è dato la Germania per il semestre di presidenza europea che comincia il 1 luglio, ha proseguito Maas.

"La pandemia da coronavirus ha colpito l'Italia più duramente degli altri ma le conseguenze della crisi le soffriamo tutti ugualmente in Europa" ha aggiunto. (ANSA).