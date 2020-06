Ue: Di Maio, bene Germania, ora un accordo ambizioso

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - "Abbiamo molto apprezzato l'appoggio della Germania ad un piano ambizioso" in ambito europeo sul Recovery Fund. "Le divergenze tra Stati membri europei restano però evidenti. Italia e Germania devono lavorare fianco a fianco per colmare queste distanze e trovare un accordo ambizioso il prima possibile". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in conferenza stampa con il collega tedesco Heiko Maas sottolineando che "non possiamo accettare di scendere a compromessi" dannosi per il futuro dell'Europa. (ANSA).