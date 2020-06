Germania: Seehofer in visita oggi a Stoccarda dopo disordini

(ANSA) - BERLINO, 22 GIU - Il ministro degli Interni tedesco Horst Seehofer visiterà in tarda mattinata Stoccarda dopo che i disordini della notte tra sabato e domenica hanno portato all'arresto di 24 persone e al ferimento di 19 poliziotti. Lo ha reso noto il ministro degli Interni del Baden-Wuerttemberg Thomas Strobl.

Nella notte di sabato la polizia di Stoccarda, con 280 agenti, si è trovata ad affrontare 400-500 giovani uomini che hanno messo a ferro e fuoco il centro della città, distruggendo vetrine e attaccando le forze dell'ordine. Secondo le ricostruzioni delle autorità i disordini non sarebbero motivati da ragioni politiche. I protagonisti fanno piuttosto parte dell'ambiente delle discoteche e dei club, rimasti chiusi a causa della pandemia da coronavirus. La polizia ha chiesto aiuto alla cittadinanza per avere testimonianze attraverso video e foto.

L'estrema violenza delle aggressioni è un dato di novità anche per le autorità: "le aggressioni che abbiamo vissuto nella notte a Stoccarda sono state di un tipo mai verificato prima in Baden-Wuerttemberg" ha detto il ministro degli Interni del Land, Thomas Strobl, a Die Welt.(ANSA).