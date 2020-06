Sanchez, 'il virus può tornare, uniti per evitarlo'

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - "Il virus può tornare e può di nuovo scuoterci con una seconda ondata. Dobbiamo evitarlo a tutti i costi. Dobbiamo essere preparati". Con questo accorato appello il presidente del governo spagnolo Pedro Sanchez si rivolge al Paese a poche ore dalla fine dello stato di allerta introdotto in Spagna a partire dal 14 marzo scorso per contrastare la diffusione del Covid-19 e a più riprese rinnovato con l'approvazione del Congresso. A mezzanotte verranno così tolte le restrizioni alla mobilità e si riapriranno le frontiere con i Paesi Ue, salvo il Portogallo.

Parlando dalla Moncloa, Sanchez ha ringraziato chi lavora nella Sanità e la popolazione in generale per la sua disciplina.

Ha poi invocato l'unità politica e ha rimarcato: "L'Europa ha imparato la lezione", in riferimento alla risposta europea alla crisi. (ANSA).