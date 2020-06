Bbc, 'tampone all'aeroporto in Gb per evitare la quarantena'

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - Un tampone per verificare la presenza del virus Covid-19 effettuato negli aeroporti britannici: in caso di negatività si salta la quarantena di 14 giorni al momento in vigore per chi arriva nel Regno Unito. E' il progetto pilota che, secondo la Bbc, potrebbe partire in un paio di settimane nei principali aeroporti del Paese, con l'obiettivo di sottoporre al test 500 passeggeri al giorno per iniziare. Chi vorrà sottoporsi al test dovrà pagare circa 140 sterline e prenotare il tampone online in anticipo.

Stando alla proposta menzionata dalla Bbc, dopo aver passato i controlli all'immigrazione i passeggeri si recherebbero in un ambulatorio all'interno dell'aeroporto per sottoporsi al test, quindi rimarrebbero in autoisolamento presso il proprio luogo di soggiorno nel Paese in attesa del risultato. In caso di negatività il risultato spesso emerge anche in sole cinque ore, ma l'obiettivo è essere in grado di notificare ogni persona entro le 24 ore. (ANSA).