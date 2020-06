All'asta servizi di piatti e biancheria del Ritz a Parigi

(ANSA) - PARIGI, 19 GIU - Bicchieri di cristallo, argenteria, tovaglie, lenzuola e biancheria dell'Hotel Ritz di Parigi andranno in vendita da domenica a martedì presso la casa d'aste Artcurial, due anni dopo la vendita dei suoi arredi storici.

Celebre in tutto il mondo, l'antico albergo di Place Vendome - oggetto negli ultimi anni di importanti lavori di ristrutturazione - è stato frequentato da personalità come Marcel Proust, Ernest Hemingway, Coco Chanel o Audrey Hepburn.

Alcuni di loro hanno cenato su quelle stesse tovaglie, bevuto negli stessi bicchieri, dormito nelle stesse lenzuola che ora andranno all'asta. Circa 1.500 lotti sono altrettante testimonianze dell'"arte della tavola e dell'art de vivre alla francese", scrive Artcurial.

La vendita, che inizialmente doveva tenersi a inizio aprile, è stata rinviata a causa dell'epidemia da coronavirus. Le stime di base variano dai 100/150 euro ai 4.000/6.000 euro e non sono dunque riservate ai soli Paperoni. Due posaceneri del celebre Ritz vengono ceduti ad un prezzo iniziale di 100/150 euro mentre un carrello di servizio di Christofle viene stimato intorno ai 4.000/6.000 euro. Tra i più bei servizi di piatti che andranno all'asta dii Parigi, il cosiddetto 'Marthe' voluto da César Ritz nel 1898 per l'apertura dell'albergo e il servizio 'Ritz Club' immaginato da Jean Boggio. (ANSA)