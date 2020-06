Merkel:Recovery fund urgente per coesione Ue

"L'Europa si trova davanti alla più grande sfida della sua storia. Perciò la Germania prende la presidenza come un'enorme sfida". Lo ha detto Angela Merkel, parlando al Bundestag in vista del consiglio europeo di domani e dell'inizio della presidenza tedesca dell'Ue il 1 luglio.

Il Recovery Fund è "uno strumento doveroso e urgente in questo momento", ha aggiunto Merkel. Solo così si potranno garantire "convergenza, competitività e coesione nel lungo periodo", ha aggiunto. "Non dobbiamo permettere che la pandemia crei forti squilibri economici e che produca una divisione profonda in Europa"

La cancelliera ha sottolineato che bisogna agire "in modo determinato e veloce" nell'Ue. "La situazione di partenza è tutt'altro che facile", ha sottolineato Merkel. "Ma io spero che tutti trattino nello spirito del compromesso, alla luce della difficoltà della situazione".