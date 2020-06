Macron a Londra, prima visita del dopo pandemia

(ANSA) - LONDRA, 18 GIU - E' iniziata a Clarence House, residenza del principe Carlo, con una piccola parata per ricordare gli 80 anni dello storico appello lanciato da Londra il 18 giugno 1940 da Charles De Gaulle per la resistenza al nazifascismo, la breve visita di oggi pomeriggio del presidente della Francia, Emmanuel Macron, nella capitale britannica: la prima all'estero dallo scoppio della pandemia di coronavirus.

Macron è stato ricevuto dall'erede al trono e dalla consorte Camilla, con i quali ha posato rispettando la distanza di 2 metri prescritta nel Regno nell'ambito dell'emergenza Covid-19.

La visita prevede pure un faccia a faccia a Downing Street con il primo ministro Boris Johnson, che ha preparato in omaggio all'ospite il dono di alcuni oggetti e documenti destinati a rievocare il rapporto fra De Gaulle e Winston Churchill (la cui statua di fronte a Westminster è stata liberata dalle protezioni con le quali la si era coperta dopo l'imbrattamento recente di frange di militanti antirazzisti); oltre alla formalizzazione della massima decorazione britannica per cittadini stranieri a 4 veterani francesi superstiti della resistenza gollista ormai quasi centenari. A margine delle cerimonie, è previsto infine un colloquio fra i due leader dedicato alla cooperazione contro la pandemia, alla questione dei confini e della quarantena temporanea imposta da Londra a chi arriva nel Regno dall'Estero e al difficile negoziato sul dopo Brexit. (ANSA).