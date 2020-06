Brexit:Parlamento Ue, sostegno a Barnier, no menu à la carte

(ANSA) - BRUXELLES, 18 GIU - Fermo sostegno alla posizione dell'Ue e al capo negoziatore per la Brexit Michel Barnier.

In una risoluzione approvata oggi il Parlamento europeo ha fatto un bilancio dei risultati dei negoziati tra l'Unione europea ed il Regno Unito su una nuova partnership, definendo inaccettabile l'approccio selettivo dei britannici e sottolineando che è necessario il consenso dell'Eurocamera per un accordo sulle condizioni di parità e sulla pesca.

Inoltre il Parlamento europeo ha deplorato che, a seguito di quattro cicli di negoziati, non siano stati conseguiti reali progressi e che sussistano divergenze sostanziali. I deputati hanno sottolineato che un accordo globale è nell'interesse di entrambe le parti, ma hanno espresso profonda preoccupazione per l'insistenza del governo britannico nel voler negoziare solo nei settori che sono di suo interesse sottolineando che è "inaccettabile" per l'Unione che Londra possa scegliere a suo piacimento alcune politiche. Nella risoluzione si chiede poi al Regno Unito di rispettare gli impegni assunti nella Dichiarazione politica. Il testo è passato con 572 sì, 34 no e 91 astenuti. (ANSA).