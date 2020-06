Coronavirus: Stoltenbger, Nato sia preparata a nuova ondata

(ANSA) - BRUXELLES, 17 GIU - "Domani prenderemo ulteriori decisioni importanti", come "garantire che la Nato sia preparata per una possibile seconda ondata di Covid-19". Così il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg al termine della prima giornata della ministeriale difesa in videoconferenza. "Con un nuovo piano operativo. Una scorta di attrezzature mediche. E finanziamenti per l'acquisizione rapida di forniture mediche", ha precisato il norvegese. (ANSA).