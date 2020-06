Coronavirus: Germania,stop grandi eventi

I grandi eventi resteranno proibiti in Germania almeno fino alla fine di ottobre. Lo ha reso noto l'emittente televisiva NTV, che cita un documento a cui lavorano il governo e i Laender, in vista dell'incontro che si terrà nel pomeriggio a Berlino in cancelleria.

Intanto, è stata presentata ufficialmente martedì a Berlino l'app per il tracciamento del coronavirus, che è già stata scaricata 6,5 milioni di volte. Lo ha reso noto il ministro della Salute.

"Ci sono ben oltre 6 milioni di ragioni per cui il coronavirus in futuro ha meno chance", ha affermato Jens Spahn, commentando soddisfatto il dato. "Questo forte avvio dovrebbe motivare anche più cittadini a partecipare. Perché contenere il coronavirus è un gioco di squadra", ha aggiunto.