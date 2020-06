Coronavirus: altri 184 morti in Gb, più di 42.000 in totale

(ANSA) - LONDRA, 17 GIU - Si aggiungono altri 184 morti nel bilancio dell'incremento giornaliero di vittime del coronavirus nel Regno Unito, in lieve discesa rispetto ai 233 censiti ieri dopo il minimo storico sotto i 40 registrato nel weekend grazie alla consueta raccolta incompleta dei dati riferiti a sabato e domenica.

Secondo le cifre certificate oggi dal dicastero della Sanità, la somma di decessi confermati dal tampone supera ora quota 42.000 (10.000 in più conteggiando anche i casi probabili indicati dall'Ons, l'Istat britannico), mentre i contagi diagnosticati sono 299.251. La curva delle nuove infezioni resta comunque in flessione, con 1.115 nuovi contagi testati nelle 24 ore e ricoveri in ospedale in costante calo. (ANSA).