Brexit: Downing St., puntiamo a deal

(ANSA) - LONDRA, 15 GIU - Boris Johnson è soddisfatto dell'impegno comune con i vertici Ue per un'intensificazione del negoziato sulle relazioni post Brexit con Bruxelles e ribadisce l'obiettivo di "un accordo di libero scambio di alta qualità sul modello di quelli già raggiunti dall'Unione con altri Paesi". Lo dice un portavoce di Downing Street a margine del video summit di oggi, il primo con la partecipazione diretta del premier britannico, indicando il termine possibile di una svolta "per la fine dell'estate". Nello stesso tempo, Londra non apre spiragli sul suo no all'allineamento normativo del cosiddetto 'level playing field' o sulla pesca; e avverte che il Regno sarà "pronto a recuperare il controllo delle sue leggi, dei suoi confini e del suo denaro, qualsiasi cosa succeda", alla scadenza della transizione post divorzio del 31 dicembre 2020.