Spagna riapre all'Ue il 21 giugno

(ANSA) - ROMA, 14 GIU - La Spagna aprirà le frontiere con gli altri Paesi dell'Unione europea il 21 giugno con l'esclusione del Portogallo con il quale la libera circolazione sarà ripristinata il primo luglio. Lo ha comunicato il premier Pedro Sanchez, riporta El Pais online.

Con la riapertura - ha spiegato Sanchez - sarà abolito l'obbligo di quarantena per chi entra in Spagna. I viaggiatori dai Paesi terzi, invece, potranno entrare a partire dal primo luglio in base alla situazione epidemiologica e al principio di reciprocità con ciascuno Stato.