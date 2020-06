Sassoli: Ue si fida, ora servono riforme

(ANSA) - ROMA, 13 GIU - "È importante che i governi nazionali si concentrino sulle strategie per rendere concreti gli strumenti che l'Unione ha reso disponibili o intende sviluppare.

Ora i governi sono chiamati ad una maggiore responsabilità dando prova della loro capacità di programmazione. Per molti Paesi questo significa avviare riforme per utilizzare le risorse". Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo David Sassoli agli Stati Generali a Villa Pamphili. "In Europa - ha aggiunto - c'è grande fiducia nel governo italiano".