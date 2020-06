Michel: negoziato sul Recovery sarà duro

(ANSA) - BRUXELLES, 13 GIU - "Vorrei mettere tutti in guardia dal sottovalutare la difficoltà dei negoziati che stanno per iniziare" sul Recovery fund, "si tratta di una proposta sotto molti aspetti inedita per natura e portata. Ma c'è ancora strada da fare", perché "su vari punti chiave del progetto esistono divergenze significative": lo ha detto il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, agli Stati generali. "Per il buon esito dei negoziati, tutti dovranno sforzarsi di guardare le cose dal punto di vista degli altri", ha aggiunto.