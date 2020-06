Putin riappare per Giorno della Russia

Il presidente Vladimir Putin ha partecipato alla cerimonia d'innalzamento della bandiera nazionale sulla collina Poklonnaya a Mosca in occasione del Giorno della Russia. È la prima volta che Putin appare in pubblico dal 9 maggio, quando ha deposto i fiori alla Tomba del Milite Ignoto vicino alle mura del Cremlino. Putin decorerà anche diverse persone con le Stelle d'Oro dell'Eroe del Lavoro, sempre sulla collina di Poklonnaya. In tutti gli anni precedenti questa cerimonia ha avuto luogo al Cremlino. Lo riporta Interfax.