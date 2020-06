Maddie: sospetto tedesco non collabora

(ANSA) - BERLINO, 11 GIU - Il 43enne pedofilo tedesco pluripregiudicato sospettato del rapimento e dell'uccisione di Madeleine McCann, Christian Brueckner, si rifiuta di collaborare con gli inquirenti che indagano sulla scomparsa della piccola 13 anni fa in Portogallo. Lo ha detto uno dei suoi avvocati all'emittente televisiva n-tv.

"Christian B. al momento non fornisce alcuna informazione in merito a questa questione", ha detto il legale. Come è noto, Brueckner, che ha precedenti penali per reati sessuali, è in carcere in Germania per altri crimini.