Gb, ripescata statua schiavista Colston

(ANSA) - LONDRA, 11 GIU - E' stata ripescata nel porto di Bristol la statua di Edward Colston, mercante-filantropo della città arricchitosi tuttavia nel '600 anche con il commercio degli schiavi, abbattuta nei giorni scorsi al culmine di una delle manifestazioni antirazzista del movimento Black Lives Matter promosse in Gran Bretagna sullo sfondo della protesta americana innescata dall'uccisione di George Floyd. Il recupero, riferisce la Bbc, è stato disposto dalle autorità comunali ufficialmente per questioni di sicurezza della navigazione. Non è ancora chiaro che fine farà adesso la statua, ma è escluso che per il momento torni al suo posto. Il sindaco di Bristol, Marvin Rees, laburista e nero, pur senza giustificarne l'abbattimento illegale, aveva fatto sapere nei giorni scorsi di non sentire la mancanza di quel monumento sul piedistallo.