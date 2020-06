Diluvio a Ajaccio,200 messi in sicurezza

(ANSA) - PARIGI, 11 GIU - Circa 200 persone sono state messe in sicurezza in un asilo nido e in una scuola di Ajaccio, dopo le forti piogge che hanno colpito la città imperiale della Corsica, a metà giornata. "Non ci sono feriti fatta eccezione per un pompiere che è caduto durante un intervento e si è fratturato una gamba", ha dichiarato all'agenzia France Presse un portavoce dei pompieri. "Abbiamo proceduto a mettere in sicurezza circa 15 persone e abbiamo delle persone che sono ancora confinate in un asilo nido e in una scuola. Ci sono 28 persone nell'asilo nido e 20 nella scuola, non sono in pericolo, ma attendiamo condizioni più favorevoli per l'evacuazione delle persone", hanno aggiunto. Il diluvio spettacolare ha inondato due arterie dell'est di Ajaccio e nel pomeriggio ha indotto la polizia ha chiudere gli accessi alla città per il timore di nuove piogge. Intorno alle 16:30, mentre il sole tornava a risplendere sul porto francese affacciato sul Mediterraneo, solo due arterie inondate restavano chiuse al traffico