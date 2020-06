Coronavirus: Turchia,ripresa voli esteri

(ANSA) - ISTANBUL, 11 GIU - È iniziata una graduale ripresa dei voli internazionali dalla Turchia, dopo due mesi di stop per l'emergenza Covid-19. La Turkish Airlines ha annunciato per oggi i suoi primi voli per Dusseldorf, Monaco di Baviera e Francoforte in Germania, oltre che per Londra e Amsterdam dall'Aeroporto di Istanbul. Inoltre, dallo scalo Sabiha Gokcen, sulla sponda asiatica della metropoli sul Bosforo, risulta decollato stamani il primo aereo diretto a Londra.

"I voli internazionali sono iniziati in modo controllato. A partire dal 15 giugno, i voli riprenderanno regolarmente verso i Paesi non a rischio", ha detto oggi il ministro dei Trasporti, Adil Karaismailoglu.

Si segnalano tuttavia nelle ultime ore diversi disagi per passeggeri diretti in Turchia da scali europei, anche alla luce dell'annunciata prosecuzione della chiusura delle frontiere esterne dell'Unione. Ankara aveva riavviato i collegamenti interni lo scorso primo giugno.