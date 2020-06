Veinna, complimenti all'Italia

(ANSA) - BOLZANO, 10 GIU - "Complimenti Italia", ha detto in italiano il ministro della Salute austriaco, Rudolf Anschober, commentando i dati epidemiologici. "Diverse regioni italiane - ha aggiunto - hanno superato alcuni laender austriaci, grazie al duro lavoro svolto finora". Vienna sconsiglia invece viaggi in Lombardia e i collegamenti aerei restano interrotti, "ma - ha detto Anschober - anche in Lombardia l'andamento è positivo e il lavoro svolto grandioso, potremmo rivedere l'avviso tra 2 e 4 settimane".