Ue, frontiere esterne riaprono 1 luglio

- "Vari Stati membri stanno riaprendo le frontiere interne" ed il quadro dovrebbe essere completato "entro questo mese di giugno". La riapertura delle frontiere esterne avverrà in un secondo momento, con una "revoca graduale e parziale delle frontiere esterne, a partire "dal primo di luglio". Così l'Alto rappresentante dell'Ue, Josep Barrell.

Frattanto, la Germania toglierà i controlli alle frontiere nei confronti dei cittadini dell'Ue dal 16 giugno. Lo ha annunciato il ministro dell'Interno tedesco Horst Seehofer. "Continueremo a monitorare lo sviluppo della situazione nei paesi vicini", ha spiegato il ministro, che darà ordine di ridurre i controlli progressivamente fino al 15 giugno. Chi arriverà in Germania dai paesi Ue e dalla Svizzera non dovrà più sottoporsi alla quarantena, ha spiegato Seehofer. Per la Spagna i controlli nella circolazione aerea continueranno fino al 21 giugno, per una questione di "reciprocità".