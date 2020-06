Russia,8.404 nuovi casi,minimo 14 giorni

(ANSA) - MOSCA, 10 GIU - Sono 8.404 i nuovi casi di Covid-19 accertati in Russia nelle ultime 24 ore: la cifra più bassa di contagi giornalieri delle ultime due settimane, secondo la Tass.

In totale, i contagi dall'inizio dell'epidemia sono quasi mezzo milione, e per la precisione 493.657. I morti nel corso dell'ultima giornata sono però saliti a 216, mentre erano 171 ieri e 112 lunedì. Il totale ufficiale delle vittime del nuovo virus in Russia è adesso di 6.358 persone.

Nelle ultime 24 ore sono state dimessi dagli ospedali russi 10.386 pazienti e il totale dei guariti è ora di 252.783 persone. I dati sono riportati dal centro operativo anticoronavirus russo.