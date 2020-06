Francia, emergenza sanità revocata 10/7

(ANSA) - PARIGI, 10 GIU - Presentato oggi in consiglio dei ministri a Parigi un progetto di legge che stabilisce la fine dello stato d'emergenza sanitaria decretato nel quadro della guerra al coronavirus a partire dal 10 luglio, seguito da un periodo transitorio di 4 mesi in cui saranno possibili eventuali restrizioni. Visto il miglioramento delle condizioni sanitarie in Francia, "prolungare lo stato d'emergenza sanitaria", decretato il 23 marzo e già prorogato una volta fino al 10 luglio, non avrebbe "trovato una giustificazione", ha spiegato oggi la portavoce del governo, Sibeth Ndiaye, aggiungendo tuttavia che il "virus continua a circolare ed è dunque necessario essere armati per rispondere a questa situazione". Di qui, la decisione di un'uscita progressiva con un periodo transitorio di 4 mesi.