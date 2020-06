Ungheria, Recovery Fund ingiusto

(ANSA) - BRUXELLES, 9 GIU - "Nella sua forma attuale, il Recovery Fund è ingiusto nei confronti dell'Ungheria perché in sostanza è stato creato su misura per aiutare gli Stati membri del Sud": così il ministro delle Finanze dell'Ungheria, Mihaly Varga, in un video postato sulla sua pagina Facebook a margine dell'Ecofin. "L'Ue deve agire in maniera equa e proporzionata per mitigare il danno" economico "causato dalla pandemia", ha sottolineato, sostenendo che il piano Ue "potrebbe comportare un onere aggiuntivo per le economie più piccole e meno sviluppate".