Spagna, mascherine obbligatorie

(ANSA) - MADRID, 9 GIU - Le mascherine resteranno obbligatorie in Spagna fino a quando il coronavirus non sarà "definitivamente sconfitto". Lo ha annunciato il governo di Madrid. Il ministro della Salute spagnolo Salvador Illa detto che chi non indosserà la mascherina nei luoghi pubblici o nei luoghi chiusi dove non sia possibile mantenere una distanza di 1,5 metri potrà essere punito con una multa fino a 100 euro.