Gb, slitta la riapertura delle scuole

(ANSA) - LONDRA, 9 GIU - Slittano i piani per la riapertura della scuole britanniche nell'ambito dell'alleggerimento del lockdown e dell'annunciato avvio graduale verso la Fase 2 dell'emergenza coronavirus. Il ripensamento, come anticipato dalla Bbc, è stato portato oggi sul tavolo di una riunione del governo di Boris Johnson per essere poi formalizzato di fronte al Parlamento dal ministro dell'Istruzione, Gavin Williamson. A differenza delle tappe evocate indicativamente nelle settimane scorse da Johnson, la ripresa - iniziata lunedì primo giugno limitatamente all'Inghilterra per le sole classi prima e sesta delle scuole in grado di garantire le distanze in classe e turni per lo sparpagliamento degli alunni al massimo a un terzo per aula - non sarà esteso a tutto il resto delle elementari entro l'inizio di luglio. Mentre per le scuole secondarie (high schools), "il pieno ritorno in classe avverrà al più presto a settembre", secondo le parole del ministro della Sanità, Matt Hancock.