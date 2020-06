8.500 nuovi casi in Russia, 1.500 Mosca

La Russia ha riportato nelle ultime 24 ore 8.595 nuovi casi di coronavirus, per un totale di 485.253 contagi. Le vittime sono 171 per un totale di 6.142 morti. A Mosca, epicentro dell'epidemia, i nuovi casi sono invece 1.572, ovvero il dato più basso dal 16 aprile.

Secondo i calcoli dell'agenzia di stampa statale Tass l'R0 in Russia è 1,01, mentre a Mosca è 0,94. Tutti i dati sono forniti dal bollettino giornaliero diffuso dalla task force nazionale contro il coronavirus.