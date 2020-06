Recovery Fund: Centeno troveremo intesa

(ANSA) - BRUXELLES, 5 GIU - "Sono certo che troveremo punti in comune" per un accordo sul Recovery Fund "che includerà sovvenzioni e prestiti". Così il presidente dell'Eurogruppo, Mario Centeno, in una videoconferenza dell'Economist.

"L'obiettivo non è quello di appianare tutti i debiti, ma di eliminare i costi della crisi nel tempo", ha detto Centeno, precisando che nel fondo "c'è una componente di solidarietà" ma "non sono coinvolti trasferimenti permanenti" e "sono previsti rimborsi" con tempi lunghi per "evitare a tutti i costi di essere esposti a una seconda ondata di crisi" economica.