Greta condanna 'brutalità' polizia Usa

(ANSA) - ROMA, 5 MAG - Anche la giovane attivista svedese per l'ambiente Greta Thunberg interviene sulle proteste che da giorni si susseguono negli Stati Uniti in seguito alla morte di George Floyd. "Aspetto ancora che l'Ue e le singole nazioni democratiche condannino ufficialmente la brutalità della polizia e gli attacchi alla stampa libera che si intensificano negli Stati Uniti", ha affermato oggi nel suo profilo Twitter. "Per quanto tempo staremo a guardare, senza dire niente?", si chiede inoltre Greta nello stesso Tweet, in cui posta anche un filmato in cui si vedono degli agenti di polizia che spingono a terra un uomo anziano, dai capelli bianchi, facendogli ferire la testa sul marciapiede, a Buffalo, nello stato di New York.