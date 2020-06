Coronavirus: Turchia revoca coprifuoco

(ANSA) - ISTANBUL, 5 GIU - Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha annunciato di aver revocato il coprifuoco deciso nelle scorse ore dal ministero dell'Interno di Ankara per questo fine settimana per contrastare la diffusione del Covid-19. Il nuovo lockdown sarebbe scattato alla mezzanotte di oggi per 48 ore.

La misura, annunciata inizialmente la scorsa notte, era apparsa almeno in parte contraddittoria rispetto alla riapertura generalizzata avviata lunedì scorso di molti locali pubblici, tra cui ristoranti, bar, musei, biblioteche, spiagge, parchi e palestre. "In questa fase, prego i cittadini di rispettare meticolosamente le regole su maschere-distanza-pulizia", ha scritto Erdogan su Twitter.