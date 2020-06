Summit sui vaccini,raccolti 8,8 miliardi

(ANSA) - LONDRA, 4 GIU - Obiettivo raggiunto e superato. Il summit globale promosso dal Regno Unito a favore della Alleanza Gavi sui vaccini, ha raccolto altri 8,8 miliardi di dollari contro i 7,4 programmati per le vaccinazioni nel mondo: somma da cui verranno stanziati 2 miliardi destinati alla ricerca e alla produzione di un vaccino contro il coronavirus, come ha spiegato Boris Johnson in chiusura di un incontro svoltosi oggi in forma virtuale e a cui hanno partecipato 50 Paesi, organismi internazionali e donatori privati, primo fra tutti Bill Gates.