Maddie: appello polizia Gb a testimoni

(ANSA) - ROMA, 4 GIU - La polizia britannica ha lanciato un nuovo appello al pubblico per risolvere il mistero di Madeleine McCann, la bambina inglese di tre anni sparita nel 2007 in Portogallo, alla luce dell'avvio di un'indagine in Germania su un nuovo sospetto nel caso. Lo riporta la Bbc.

La polizia tedesca ha annunciato ieri di avere aperto un'indagine su un tedesco di 43 anni pluripregiudicato per reati sessuali che al momento si trova in carcere per altri reati.

Secondo il capo degli inquirenti britannici, Mark Cranwell, l'uomo - che all'epoca aveva 30 anni - si trovava nell'area di Praia de Luz, dove soggiornava la famiglia McCann, quando la bambina sparì. L'uomo ricevette una telefonata poco prima che la bambina sparisse dalla sua camera da letto. La polizia ha pubblicato sia il numero di telefono che l'uomo aveva all'epoca (+351 912 730 680), sia quello della persone che lo chiamò (+351 916 510 683), sottolineando che qualsiasi informazione relativa a questi due numeri potrebbe essere "cruciale".